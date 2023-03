Colisão entre motocicletas deixa dois feridos em São João do Ivaí

Da Redação

Os dois motociclistas tiveram ferimentos e foram encaminhados ao hospital

Na tarde deste sábado (11), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) – base de São João do Ivaí – foi acionado após um acidente de trânsito entre duas motos.

A colisão frontal foi na Av. Manoel Alves Costa, em frente a um Posto de Combustíveis. O acidente de trânsito que foi por volta das 14h45 causou ferimentos nos dois motociclistas.

De acordo com as informações, um dos motociclistas saiu do pátio do posto e entrou na via causando a batida entre os veículos.

As vítimas do acidente foram encaminhadas pelo Samu ao Hospital Municipal de São João do Ivaí, um deles com ferimentos moderados e o outro com ferimentos graves.

* Com informações Canal HP

