Colisão entre motocicleta e carro deixa mulher ferida no centro de Borrazópolis

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Um acidente em Borrazópolis deixou uma mulher ferida na noite de terça-feira (28), após uma colisão entre uma motocicleta e um VW Santana na Av. Brasil, na região central da cidade.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após a informação de que a vítima já recebia atendimento no Hospital Municipal. Quando os policiais chegaram ao local, os veículos envolvidos já haviam sido retirados.

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Na unidade de saúde, a mulher foi identificada e, devido à necessidade de exames complementares, transferida para o Hospital da Providência, em Apucarana.

O outro motorista envolvido no acidente não foi localizado pela equipe policial. As circunstâncias da colisão não foram detalhadas no boletim de ocorrência.

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