Da Redação

A equipe do SAMU 192 atendeu na manhã desta quarta-feira (8) um motociclista vítima de acidente com um ônibus do transporte coletivo gratuito de Ivaiporã. A vítima foi encaminhada ao Instituto de Saúde Bom Jesus.

O acidente foi na rodovia Celso Makita (acesso secundário) em frente ao Posto Catuaí II. A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.