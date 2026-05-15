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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Colisão entre moto e carro em Ivaiporã deixa motociclista ferido

Acidente de trânsito aconteceu no Jardim Nova Porã, em Ivaiporã, no início da noite de quinta-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.05.2026, 08:36:54 Editado em 15.05.2026, 08:36:49
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Colisão entre moto e carro em Ivaiporã deixa motociclista ferido
Autor Acidente de trânsito em Ivaiporã mobilizou equipes de resgate na saída para Jacutinga - Foto: Reprodução

Um acidente de trânsito em Ivaiporã mobilizou a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Samu na Rua Dorvalina Dias de Jesus, no Jardim Nova Porã, na saída para o distrito de Jacutinga, por volta das 19 horas de quinta-feira (14)

Segundo a motorista de um Ford Ecosport preto, ela seguia pela via no sentido Jacutinga quando uma motocicleta Honda 150 vermelha trafegava em direção ao centro.

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LEIA MAIS: Ivaiporã terá sexta-feira de clima instável e possibilidade de chuva

De acordo com o relato, o motociclista tentou ultrapassar um terceiro veículo. No entanto, durante a manobra, bateu na lateral esquerda do carro, no lado do motorista.

Com o impacto, o condutor da moto caiu no asfalto e precisou de atendimento imediato.

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Equipes do Siate prestaram socorro no local. O motociclista foi encaminhado ao Hospital Bom Jesus de Ivaiporã com ferimentos moderados.

A Polícia Militar esteve na ocorrência para dar apoio aos bombeiros e registrar o acidente

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acidente de transito Corpo de Bombeiros hospital bom jesus ivaipora motocicleta POLICIA MILITAR
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