Colisão entre moto e carro em Cambira deixa motociclista ferido

A Polícia Militar (PM) de Cambira, no Vale do Ivaí, foi acionada na tarde deste domingo (11) para atender um acidente na Rua Rio Grande do Sul, na área central da cidade. A ocorrência resultou na apreensão de uma motocicleta.

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor da moto teria colidido contra um Chevrolet Tracker por volta das 13h35. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e prestou atendimento ao motociclista.

O homem precisou ser encaminhado para o Hospital da Providência, em Apucarana, pois apresentava uma fratura exposta em um dos braços. Segundo o B.O., o garupa da moto recusou atendimento médico.

Os policiais militares constataram que o motociclista não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a moto está com o escapamento adulterado. O veículo foi recolhido para o pátio da Polícia Militar.

A condutora do Chevrolet Tracker foi liberada no local.

