Colisão entre moto e carro deixa motociclista ferido em Lidianópolis

Batida foi na noite deste sábado, próximo a localidade de Monte Alto

Um acidente entre um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida na noite deste sábado (22) , em Lidianópolis (PR). A colisão aconteceu na PR-466 , próximo a localidade Monte Alto.

Segundo informações de populares, a colisão lateral envolveu uma motocicleta Honda CB-300 e Renault Duster

O motociclista teve ferimentos graves e foi socorrido pelas equipes de resgate do Siate (Corpo de Bombeiros) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), que o levou para o hospital. O motorista do carro não apresentou ferimentos.

Equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada. As causas do acidente serão apuradas.

