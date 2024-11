Colisão entre moto e caminhão deixa homem ferido em São João do Ivaí

continua após publicidade

Na noite de quinta-feira (24), a Polícia Militar (PM) de São João do Ivaí atendeu um acidente de trânsito na Avenida Itaipu. O acidente envolveu um caminhão e uma motocicleta, o condutor da moto sofreu ferimentos.

Segundo informações da PM, o acidente ocorreu em frente ao Posto Do Carmo, por volta das 19 horas, e mobilizou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima ao Hospital Municipal.

O motorista do caminhão relatou aos policias militares que seguia em direção a São Pedro do Ivaí, após sinalizar a entrada ao pátio do posto avistou a motocicleta se aproximando com os faróis apagados.

Ele disse ainda que tentou manobrar para evitar o impacto, mas não conseguiu e a moto acabou colidindo na traseira do caminhão.

A PM orientou e liberou os veículos envolvidos no local, a motocicleta foi entregue ao sobrinho da vítima.

