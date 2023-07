Colisão entre Jeep e moto tira vida de idoso de 64 anos na BR-369

Acidente foi no início da noite de sábado em Ubiratã

Um motociclista de 64 anos, morreu na noite de sábado (22.07) em um grave acidente de trânsito envolvendo um carro na da BR-369, em Ubiratã no noroeste do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 19 horas e envolveu um automóvel Jeep/Renegade e uma motocicleta.

O veículo Jeep seguia na BR-369 no sentido Maringá a Cascavel e a motocicleta trafegava no sentido contrário quando no km 447 ocorreu a colisão frontal.

Equipes de socorro foram acionadas, mas quando chegaram ao local, a vítima já estava sem os sinais vitais. O motorista do automóvel não sofreu ferimentos no acidente.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e realizou os levantamentos para apurar a dinâmica do acidente.

O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão.

