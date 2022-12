Colisão entre Jandaia e Mandaguari deixa três feridos nesta segunda

Da Redação

Um acidente envolvendo um micro-ônibus e uma caminhonete foi registrado no começo da tarde desta segunda-feira (12), na rodovia BR-376, no trecho entre Jandaia do Sul e Mandaguari. A colisão ocorreu em frente à Granja Figueiredo.

A colisão, conforme informações repassadas pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), deixou três vítimas com ferimentos leves. Todas foram encaminhadas para o Hospital Universitário (HU), localizado em Maringá, e Hospital Nossa Senhora de Fátima, situado em Jandaia do Sul.

A ambulância do Posto do Bombeiro Comunitário de Jandaia (PBC), viaturas do Corpo de Bombeiros, de Apucarana e Mandaguari, também estiveram no endereço do acidente.

Com informações do Blog do Berimbau.

