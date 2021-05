Colisão entre Gol e camionete deixa um morto na PR-466

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um homem morreu e outros duas pessoas ficaram feridas em acidente na noite de terça-feira (25), em Manoel Ribas.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu altura do KM 142 da PR-466, nas proximidades do parque industrial, na saída para Ivaiporã.

O acidente envolveu uma camionete Nissan Frontier e um VW Gol. A vítima, Eric Knap, de 31 anos, morreu local do acidente.

Equipes do SAMU, Defesa Civil (Bombeiros) de Manoel Ribas e Polícia Rodoviária de Pitanga atenderam a ocorrência.