Colisão entre Fox e Peugeot deixa duas pessoas feridas na PR-466

Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros de Ivaiporã foram acionadas no início da noite de sexta-feira (30), em atendimento a um acidente de trânsito envolvendo dois carros na rodovia PR-466, em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí.

A batida que ocorreu por volta das 18h20 foi entre o Posto Brasília e o trevo de Placa Luar envolveu dois carros um VW/Fox Xtreme MB branco e um Peugeot/ 206 Soleil cinza.

Conforme informações da Polícia Militar (PM) de Ivaiporã que deu apoio na ocorrência, no local os policiais foram informados pelos bombeiros que a Polícia Rodoviária Estadual estava em atendimento de outro acidente com óbito em Faxinal e que se os veículos estivessem em situação regular seriam liberados no local.

Após consulta ao sistema foi constatado que ambos os veículos estavam em situação regular e o guincho já havia sido acionado para desobstrução da via.

Duas pessoas ficaram feridas, o motorista do Peugeot, um homem de 61 anos teve ferimentos moderados e foi conduzido até o hospital pela equipe do Samu.

O condutor do Fox, um homem de 63 anos, teve ferimentos leves e recusou atendimento médico e ficou no local aguardando guincho para remoção do carro.

