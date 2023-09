Colisão entre dois veículos deixa um ferido na PR-466 em Jardim Alegre

Um motorista ficou ferido após uma colisão entre dois veículos na tarde desta sexta-feira (22) na Rodovia PR-466, em Jardim Alegre.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) do PRv Ubá do Sul, o acidente aconteceu por volta das 14h20, no trevo de Placa Luar, que liga a PR 466 a PR-082.

A batida envolveu uma caminhonete Toyota/Hylux, conduzida por um homem de 58 anos e um VW Gol que era dirigido por um motorista de 35 anos, ambos veículos com placas de Lidianópolis

O motorista do Gol teve ferimentos leves e foi socorrido pelas equipes do Samu e Siate/Corpo de Bombeiros.

Após os primeiros socorros ele foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã. O motorista da caminhonete não se feriu, ele realizou o teste do bafômetro que deu negativo para consumo de álcool.



Conforme declaração do condutor da Hilux a Polícia Rodoviária ao cruzar o trevo da rodovia PR-466 sentido a PR-082, envolveu-se em um abalroamento transversal com o Gol, que transitava pela rodovia pela PR-466 no sentido Jardim Alegre.

