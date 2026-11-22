Acidente ocorreu na noite deste domingo (22). Estado de saúde das vítimas e causas da colisão ainda não foram divulgados pelas autoridades.

Três pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas em um acidente envolvendo dois veículos na noite deste domingo (22), na região de Grandes Rios. A colisão, que envolveu uma caminhonete, ocorreu no trecho da via com sentido a Ribeirão Bonito.

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De acordo com as informações preliminares, as vítimas são dois adultos e uma criança, mas a gravidade dos ferimentos não havia sido confirmada até o fechamento desta edição.

O socorro mobilizou um grande efetivo de segurança e resgate, contando com a atuação conjunta de equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e profissionais de saúde do município de Grandes Rios. As autoridades devem divulgar nas próximas horas um boletim oficial com mais detalhes sobre a dinâmica do acidente e a atualização do estado de saúde dos feridos.





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