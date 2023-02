Colisão entre carros em Ivaiporã deixa duas pessoas feridas

Da Redação

A batida foi no cruzamento da Rua Geraldo Furquin de Castro com Rua Marechal Deodoro

Na manhã de quinta-feira (2), duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre dois carros em Ivaiporã.

A batida foi no cruzamento da Rua Geraldo Furquin de Castro com Rua Marechal Deodoro envolveu um Chevrolet Cruze prata e um Hyundai branco.

De acordo com informações da Polícia Militar (PR), o Cruze trafegava na Rua Marechal Deodoro e o automóvel HB20 na rua Geraldo Furquim de Castro quando no cruzamente houve a colisão.

Duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas pelas equipes do Siate/Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O veículo Cruze estava com débitos no licenciamento e foi encaminhado para o pátio da 6ª CIPM. O HB20 também foi encaminhado ao pátio da corporação por não ter nenhum responsável no local.

