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LESÃO CORPORAL

Colisão entre carro e motocicleta termina em agressão em Ivaiporã

Homem foi atingido com soco inglês na cabeça após um acidente entre um carro e uma motocicleta, recebeu atendimento do Samu e foi encaminhado à UPA

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.07.2026, 10:05:36 Editado em 09.07.2026, 10:05:30
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Colisão entre carro e motocicleta termina em agressão em Ivaiporã
Autor Vítima foi encaminhad à UPA de Ivaiporã - Foto: TN Online/Arquivo

Uma colisão entre carro e motocicleta em Ivaiporã terminou em agressão na tarde de terça-feira (8), na Rua Clara Storoski, no Centro da cidade. Segundo a Polícia Militar (PM), após o acidente, um homem foi atacado com um soco inglês, sofreu um corte na cabeça e precisou de atendimento médico.

Conforme o boletim de ocorrência, o motociclista envolvido na colisão deixou o local logo após o acidente.

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Na sequência, outro homem chegou ao endereço portando um soco inglês e atingiu a vítima na parte de trás da cabeça. Após a agressão, o suspeito fugiu antes da chegada da polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico.

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A Polícia Militar orientou a vítima sobre os procedimentos legais, registrou o boletim de ocorrência e realizou patrulhamento na tentativa de localizar o autor da agressão.

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acidente de transito AGRESSÃO colisão ivaipora POLICIA MILITAR soco inglês
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