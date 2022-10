Colisão entre carro e moto em Ivaiporã deixa uma pessoa ferida

Da Redação

Por volta das 23h40 na noite de quarta-feira (27), um homem ficou ferido após uma colisão entre um carro e uma motocicleta no quadro urbano de Ivaiporã. A batida foi no cruzamento da Av. São Paulo com a Rodovia Celso Fumio Makita.

A vítima conduzia uma Honda/Titan preta, que colidiu com um carro que se evadiu do local e se evadiu sem prestar atendimento ao motociclista.

O motociclista foi atendido por equipe do Corpo de Bombeiros e do SAMU e posteriormente encaminhado ao hospital, desacordado e com várias lesões,

De acordo com a Polícia Militar (PM), o outro carro envolvido no acidente se evadiu do local, porém, um professor da vítima, que vinha logo atrás, conseguiu tirar foto da placa de um Fiat/Fiorino Endurance branco.

Os policiais realizaram patrulhamento pela cidade, porém, sem êxito em localizar o carro envolvido no acidente.

