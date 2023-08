Colisão entre carro e moto deixa dois jovens em estado grave na BR-376

Dois jovens ficaram em estado grave após serem vítimas de um acidente de trânsito na tarde deste domingo (13), em Mauá da Serra, no Vale do Ivaí. A dupla estava em uma motocicleta que colidiu contra um carro.

De acordo com informações apuradas pelo Blog do Berimbau, o acidente aconteceu por volta das 15 horas no perímetro urbano da cidade, na rodovia BR-376. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e investiga as causas da colisão.

Os jovens foram socorridos, em um primeiro momento, pela equipe de plantão do Posto Central do município. Em seguida, receberam os atendimentos da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Devido a gravidade dos ferimentos, os dois precisaram ser encaminhados para o Hospital da Providência, de Apucarana, com um helicóptero.

Um dos jovens, de 32 anos, foi atendido com suspeitas de fraturas e foi entubado. A outra vítima, de 31 anos, teve uma fratura de fêmur exposta. O estado de saúde dos dois é considerado grave.

