Colisão entre carro e carreta deixa mulher ferida no trevo de Jandaia

Da Redação

Um acidente entre um carro e uma carreta deixou uma mulher de 32 anos ferida na manhã desta terça-feira (20). A colisão lateral aconteceu por volta das 9:55 no trevo de acesso a Jandaia do Sul.

De acordo com testemunhas, o automóvel foi atingido quando tentava acessar o trevo, com o impacto, o veículo Ford Ka com placa de Arapongas, ficou bastante danificado.

A motorista do carro precisou de atendimento médico e foi encaminhada com ferimentos leves para o hospital Nossa Senhora de Fátima, em Jandaia do Sul. O motorista da carreta de 41 anos não se machucou.

