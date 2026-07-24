Colisão entre carro e caminhão mobiliza equipes de socorro em Faxinal
Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (24), no trevo de acesso a cidade de Faxinal
Uma colisão entre carro e caminhão em Faxinal mobilizou equipes de socorro na manhã desta sexta-feira (24), no primeiro trevo de acesso a cidade e ao distrito de Faxinalzinho.
No carro estavam cinco pessoas, duas crianças, o pai delas, uma mulher e um idoso. A passageira reclamava de dores na região cervical e recebeu atendimento. As crianças também foram encaminhadas para avaliação médica.
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De acordo com informações de populares, o automóvel diminuiu a velocidade para passar por uma lombada quando foi atingido na traseira pelo caminhão. Com o impacto, o veículo de passeio sofreu danos materiais.
A ocorrência mobilizou equipes da Brigada Comunitária e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestaram os primeiros atendimentos às pessoas envolvidas no acidente.
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