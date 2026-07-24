Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
ACIDENTE DE TRÂNSITO

Colisão entre carro e caminhão mobiliza equipes de socorro em Faxinal

Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (24), no trevo de acesso a cidade de Faxinal

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 17:10:23 Editado em 24.07.2026, 17:10:14
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Colisão entre carro e caminhão mobiliza equipes de socorro em Faxinal
Autor Colisão entre um carro e um caminhão mobilizou equipes de socorro - Foto: Reprodução/Blog do Berimbau

Uma colisão entre carro e caminhão em Faxinal mobilizou equipes de socorro na manhã desta sexta-feira (24), no primeiro trevo de acesso a cidade e ao distrito de Faxinalzinho.

No carro estavam cinco pessoas, duas crianças, o pai delas, uma mulher e um idoso. A passageira reclamava de dores na região cervical e recebeu atendimento. As crianças também foram encaminhadas para avaliação médica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Motorista de Fiat Strada fica ferido ao bater em Ford Bronco estacionado em Apucarana

De acordo com informações de populares, o automóvel diminuiu a velocidade para passar por uma lombada quando foi atingido na traseira pelo caminhão. Com o impacto, o veículo de passeio sofreu danos materiais.

A ocorrência mobilizou equipes da Brigada Comunitária e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestaram os primeiros atendimentos às pessoas envolvidas no acidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente atendimentos médicos caminhâo colisão Faxinal Segurança no Trânsito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV