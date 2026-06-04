Colisão entre carro e bicicleta deixa dois menores feridos em Faxinal

Dois menores ficaram feridos após um acidente com bicicleta registrado na tarde de quarta-feira (3), no Jardim Santa Helena, em Faxinal. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Doutor Leônidas Buy e Tibagi.

Segundo a Polícia Militar, a motorista de um GM Classic seguia pela via preferencial quando a bicicleta, ocupada pelos dois menores, entrou no cruzamento. Conforme o relato da condutora e de uma testemunha, os ciclistas teriam acessado a preferencial sem respeitar a sinalização de parada obrigatória.

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As vítimas receberam atendimento do Samu e foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Faxinal. Elas apresentavam escoriações e passaram por exames médicos.

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Durante o atendimento da ocorrência, os policiais verificaram que a motorista estava com a CNH vencida há mais de 30 dias. O veículo foi liberado para um condutor habilitado. O teste do bafômetro apontou resultado negativo para consumo de álcool.

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