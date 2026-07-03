Colisão entre caminhão, van e carro na PR-466, em Ivaiporã, deixa um morto
Acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (3), próximo a região do Ouro Verde; outras duas pessoas ficaram feridas.
Um grave acidente envolvendo um caminhão, uma van e um Volkswagen Parati deixou um homem morto na tarde desta sexta-feira (3), na PR-466, em Ivaiporã. A colisão ocorreu por volta das 14h20, na região da localidade Ouro Verde, próximo ao trevo de Arapuã.
Segundo as primeiras informações, o caminhão e a van bateram de frente. Na sequência, a Parati atingiu a traseira da van.
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O motorista da van morreu no local em decorrência dos ferimentos. Outras duas pessoas ficaram feridas e receberam atendimento das equipes de socorro, que foram mobilizadas para a ocorrência.
As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades. Mais informações serão divulgadas assim que houver atualização oficial.
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