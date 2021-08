Colisão entre caminhão e moto deixa um ferido em Ivaiporã

Da Redação

Acidente foi próximo aos Correios

Um motociclista de 21 anos ficou ferido na tarde desta segunda-feira (9), depois de bater com um caminhão baú na Av. Souza Naves, na altura do numeral 777, próximo aos Correios, no centro de Ivaiporã.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima teve ferimentos moderados. Ele foi atendido pelas pelos socorristas do Siate e Samut. O motociclista estava consciente e havia suspeita de fratura no punho.

A vítima foi encaminhada ao Instituto de Saúde Lucena (Hospital e Maternidade Ivaiporã) pela equipe do Samu.

A 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) foi acionada e prestou total apoio à ocorrência. As causas do acidente estão sendo apuradas.