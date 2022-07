Colisão entre auto e moto deixa mulher ferida na Rodovia PR-466

Da Redação

Uma mulher ficou ferida após um carro bater na traseira de uma moto Honda Biz que ela conduzia na manhã desta terça-feira (5) na Rodovia PR-466, entre Ivaiporã e Jardim Alegre. O acidente foi próximo ao trevo de acesso secundário de Ivaiporã.

Segundo informações de testemunhas, a mulher seguia sentido Jardim para Ivaiporã, quando um Fiat Uno bateu na traseira da moto. Com o impacto, a mulher caiu na pista. Ela teve ferimentos leves e várias escoriações.

A vítima foi atendida pelas equipes do Corpo de Bombeiros e Samu e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã.

Ainda segundo populares, o motorista do carro parou no primeiro momento e depois saiu do local.

A Polícia Militar (PM) prestou atendimento na ocorrência, sinalizando e orientando o trânsito.

A PRE do Posto Ubá do Sul também foi acionada.

