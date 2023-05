Colisão entre Astra e caminhonete S10 deixa feridos em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O acidente foi na madrugada deste sábado, no Jardim Versalhes

Um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (6), por volta das 3h40, no perímetro urbano de Ivaiporã, deixou quatro pessoas feridas.

continua após publicidade .

A batida foi na Rua Castro Alves no Jardim Versalhes e envolveu uma caminhonete S10 prata e um automóvel GM Astra branco.

- LEIA MAIS: Carro destrói trailer de lanche em Arapongas; motorista fica ferido

continua após publicidade .

De acordo com informações do 1º Subgrupamento Independente de Bombeiros de Ivaiporã, um jovem de 23 anos foi encaminhado ao hospital com ferimentos moderados.

Um outro rapaz de 23 anos teve ferimentos considerados leves. Duas pessoas, um homem de 24 anos e uma mulher de 32 anos, tiveram escoriações e foram atendidas no local.

A Polícia Militar e o Samu também estiveram no local. As causas que levaram ao acidente estão sendo apuradas.

Siga o TNOnline no Google News