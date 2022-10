Colisão deixa um morto e três feridos na PR-466, em Ivaiporã

Da Redação

O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (12) na PR 466

Um acidente de trânsito deixou um morto e três pessoas feridas, no início da manhã deste feriado (12), na PR 466 (Rodovia Ladislao Gil Fernandez), em Ivaiporã.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h25 no trecho entre o trevo principal de entrada à Ivaiporã e o trevo de Arapuã, onde ocorreu a colisão entre um Cruze e um HB-20.

Uma pessoa morreu no local do acidente, outras três foram encaminhadas ao hospital pela equipe do Samu, que também esteve no local.

Polícia Rodoviária de Porto Ubá, criminalística e IML também foram acionados. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

* Ocorrência em andamento

