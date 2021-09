Colisão deixa condutor gravemente ferido no trevo da PR-466

Da Redação

Um acidente grave foi registrado no trevo da PR-466, em Manoel Ribas, na manhã desta quinta-feira (2). De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), houve uma colisão entre uma carreta bitrem, carregada com madeira, e um caminhão, que transportava agrotóxico.

Com o impacto da batida, a cabine da carreta foi parar em uma plantação, alguns metros da rodovia. O caminhão com agrotóxico saiu da pista. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam as vítimas. Entretanto, por conta da gravidade dos ferimentos do motorista do bitrem, foi necessário o apoio de um helicóptero.

Já o condutor do caminhão sofreu ferimentos leves. As causas do acidente serão apuradas.

