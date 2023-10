Colheitadeira capota e agricultor fica ferido em Borrazópolis

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um agricultor ficou ferido em um acidente de trabalho após a colheitadeira que ele conduzia capotar em um terreno na área rural de Borrazópolis, região do Vale do Ivaí, ao Norte do Paraná.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Carro com mãe e filha capota em Cambira nesta manhã

O caso ocorreu no final da tarde deste domingo, 22 de outubro, quando Vanderlei Pasqualin realizava a colheita em um terreno íngreme e a máquina capotou pelo menos três vezes em um barranco.

continua após publicidade

O filho da vítima contou que o homem foi socorrido por um vizinho que escutou o pedido de socorro da vítima e o encaminhou para o hospital do município de Borrazópolis.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo Whatsapp



A suspeita dos médicos, a princípio é de que o homem fraturou um dos pés e foi então encaminhado para o hospital de Arapongas, ao norte do Paraná.



Siga o TNOnline no Google News