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AGRICULTURA

Colheita do milho deve movimentar R$ 1 bilhão nas regionais de Apucarana e Ivaiporã

Expectativa é de uma produção de 20,7 milhões de sacas do cereal, conforme dados do Deral

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.07.2026, 06:50:00 Editado em 25.07.2026, 07:26:10
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Colheita do milho deve movimentar R$ 1 bilhão nas regionais de Apucarana e Ivaiporã
Autor Engenheiro agrônomo Sergio Carlos Empinotti, da regional de Ivaiporã - Foto: tnonline

A colheita da segunda safra de milho começou nos 28 municípios atendidos pelos Núcleos Regionais de Ivaiporã e Apucarana da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab). A expectativa é de uma produção de 20,7 milhões de sacas do cereal, suficientes para movimentar mais de R$ 1 bilhão.

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Segundo o engenheiro agrônomo Sergio Carlos Empinotti, do Departamento de Economia Rural (Deral) de Ivaiporã, cerca de 10% da área cultivada já foi colhida. A previsão é colher 12,7 milhões de sacas, movimentando R$ 635 milhões. Os cálculos levam em consideração a atual cotação da saca, de R$ 50. As chuvas dos últimos dias interromperam temporariamente os trabalhos, mas a perspectiva para a safra segue positiva.

As primeiras lavouras confirmam a expectativa de boa produtividade. “Nossa média deve ficar em torno de 250 sacas por alqueire. Tem produtor que vai colher mais, mas trabalhamos com a média da regional.” Ao todo, o milho ocupa aproximadamente 123 mil hectares nos municípios da regional de Ivaiporã.

Embora a produtividade seja considerada boa, os produtores ainda enfrentam uma condição comum nesta época do ano, a umidade elevada dos grãos. Segundo o engenheiro agrônomo Sergio Carlos Empinotti, o inverno faz com que o milho perca água mais lentamente, retardando o momento ideal para a colheita.

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Além de dificultar o trabalho das colheitadeiras, a umidade elevada aumenta os custos da produção, já que os grãos precisam passar por secadores antes de serem armazenados.

De acordo com o agrônomo, algumas lavouras começaram a ser colhidas com quase 14% de umidade, quando o ideal para o armazenamento é cerca de 12%. “No inverno, o grão demora mais para perder umidade. Se for armazenado úmido, pode fermentar e estragar “, destacou.

Apesar da falta de chuva registrada em julho, o milho praticamente não sofreu perdas. Conforme o Deral, a cultura já estava em estágio avançado de desenvolvimento quando ocorreu a estiagem. Hoje, cerca de 80% das lavouras estão em fase de maturação, enquanto os 20% restantes ainda completam o enchimento dos grãos.

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No Núcleo Regional de Apucarana da Seab a estimativa é que que a colheita do milho 2º safra deva movimentar R$ 449 milhões. O Deral calcula produção de mais de 8 milhões de sacas, o equivalente a 490 mil toneladas de grãos cultivados em área plantada de 79.550 hectares.

“O milho 2° safra atualmente é a principal cultura plantada no inverno na região e a sua renda gerada na economia local é muito importante, pois ajuda a movimentar o comércio da região, principalmente nos municípios menores onde a principal atividade econômica é a agricultura e a produção de grãos”, avalia o técnico do Deral, Adriano Nunomura


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