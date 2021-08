Coleta Seletiva de Ivaiporã se consolida e dobra volume

Da Redação

Instalada há vários anos em Ivaiporã, a coleta seletiva de lixo vem se consolidando e a cada dia conquista novos avanços. A coleta seletiva no município é realizada através de parceria entre a prefeitura e a Cooperativa de Materiais Recicláveis de Ivaiporã (Copemari) que está instalada no Centro de triagem no aterro sanitário.

A cidade também é uma das poucas no país que foi selecionada para o programa Lixão Zero do Governo Federal e nos últimos 12 meses viu o volume de material reciclável processado no centro de triagem praticamente dobrar de 32 toneladas por mês para 70 ton.

Segundo a diretora municipal de Meio Ambiente, Denise Kusminski, nesses primeiros meses da atual administração, foram identificadas algumas dificuldades, porém, vem sendo todas sanadas.

Também foi aberta uma nova trincheira e está sendo instalado ao lado do centro de triagem uma balança rodoviária para contribuir ainda mais com a organização do aterro sanitário.

“Estamos com os nossos dados desatualizados desde 2016, após a instalação dessa balança rodoviária, acredito que poderemos manter dados eficientes da entrada e saída dos recicláveis. Podendo assim planejar melhor os avanços”, relata Denise.

Outro desafio, segundo a secretária, é a implantação do serviço de compostagem no aterro sanitário. “Só estamos aguardando o revolvedor para colocar em funcionamento o serviço de compostagem do aterro em andamento. Sabemos que a maior parte dos resíduos (63%) é orgânico e vão para a trincheira. Com a compostagem queremos diminuir essa quantidade para contribuir com a vida útil dessa nova trincheira”, destaca a secretária.

