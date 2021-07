Da Redação

Colégios estaduais elegem novos diretores nesta sexta-feira

As eleições para diretores nas escolas públicas do Paraná vão ser concluídas nesta sexta-feira (23) com a realização da segunda votação em 227 instituições de ensino. Vão participar da 2ª consulta de diretores e diretores auxiliares sete escolas de Apucarana, duas escolas de Arapongas, uma escola de Jandaia do Sul e uma escola de Sabáudia.

No último dia 7, na primeira data da consulta, 1.455 colégios tiveram chapas eleitas. São 11 escolas do NRE de Apucarana que não conseguiram atingir o quórum mínimo de 35% de votantes para homologar a consulta e realizarão novamente a escolha de seus diretores.

A eleição vai acontecer de duas maneiras, por plataforma digital ou cédulas impressas. Das 227 escolas, 121 vão ser realizadas pelo voto impresso em cédulas e 106 pela plataforma online da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR), das 8h às 21h.

Em Apucarana, haverá eleições nos colégios Manoel Ribas, Alberto Santos Dumont, Heitor Cavalcante de Alencar Furtado, Nilo Cairo, Padre José de Anchieta, Francisco Antônio de Sousa e Professor Izidoro Luiz Cerávolo. Em Arapongas, os colégios Professora Ivanilde de Noronha e Unidade Polo também realizam o pleito. Também serão eleitos diretores do CEEBJA Cecília Meireles, em Jandaia do Sul, e Colégio Estadual de Sabáudia.