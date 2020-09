Colégios estaduais de Marilândia e Jandaia recebem climatizadores - TNOnline

Continua após publicidade

O projeto Escola Bonita tem tornado as escolas estaduais mais belas e aconchegantes para o retorno dos alunos às aulas presenciais. Recentemente, conforma informações do NRE, o projeto recebeu climatizadores para as salas de aula dos Colégios Estaduais Jandaia do Sul, de Jandaia do Sul, e Padre Ângelo Casagrande, de Marilândia do Sul.

O projeto foi idealizado pelo Secretário de Estado da Educação e do Esporte, como parte do Minha Escola Sempre Nova - programa estadual de investimentos para aquisição de equipamentos, mobiliários e utensílios para as escolas.

Em novembro do ano passado, foram autorizados pelo Governo do Paraná investimentos na ordem de R$ 30 milhões no âmbito do Minha Escola Sempre Nova, montante destinado para a compra de climatizadores, refrigeradores, conjuntos para refeitórios e outros itens em benefício de todas as 2,1 mil instituições de ensino do Paraná.