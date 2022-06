Colégio de Novo Itacolomi avança para fase final dos JEP's no futsal

Da Redação

Equipe de Novo Itacolomi disputou a fase macro regional em Ibiporã

A equipe de futsal Sub-17 do Colégio Estadual Tomé de Souza, de Novo Itacolomi, avançou para a fase final dos Jogos Escolares do Paraná (JEP's) após bom desempenho na macro regional, que aconteceu entre os dias 15 e 19 de junho, em Ibiporã.

O time do Vale do Ivaí garantiu a vitória diante do Centenário do Sul, por 6 a 0, Telêmaco Borba, por 4 a 2, e Ibiporã, com uma goleada por 10 a 2, sofrendo apenas uma derrota para Ivaiporã e, então, somando nove pontos na tabela.

Com o comando do treinador Everson Paulo Hilário, o Veio, e dos auxiliares José Augusto e Anelis, o time participou do campeonato com os atletas Luiz Roberto, Renato, João Gabriel, Marcelo, Eduardo, Gabriel, Guilherme, João Gabriel Silva, Pedro Augusto, Wendel, Willian e Gabriel Silva.

Agora, os estudantes começam a se preparar para a fase final dos JEP's, que será realizada em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, entre os dias 8 e 13 de agosto.

A equipe contou com o apoio da Prefeitura de Novo Itacolomi, através do prefeito Moacir Andreolla, e do Departamento Municipal de Esportes, pelo diretor Flavio Lorencini.