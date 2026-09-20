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EDUCAÇÃO

Colégio Bento Mussurunga realiza 2ª edição do Soletrando em Ivaiporã

Competição foi realizada pelo segundo ano consecutivo no Colégio Bento Mussurunga, em parceria com o Rotary Club

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Colégio Bento Mussurunga realiza 2ª edição do Soletrando em Ivaiporã
Autor Alunos participam da segunda edição do projeto Soletrando - Foto: Reprodução

O Colégio Estadual Cívico Militar Bento Mussurunga realizou, na terça-feira (15), a segunda edição do projeto Soletrando, em Ivaiporã. A atividade teve parceria do Rotary Club de Ivaiporã.

O projeto busca melhorar a escrita e a pronúncia dos alunos. Antes da final, os professores trabalharam as palavras com as turmas em sala de aula.

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Cada turma selecionou dois finalistas para a competição. A final reuniu alunos, professores, familiares e autoridades na escola.

A premiação foi dividida por série e contou com o apoio de várias empresas. Os primeiros colocados receberam uma viagem ao Ody Park, com despesas pagas, além de R$ 200. Os demais classificados também receberam prêmios e materiais pedagógicos.

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“Percebemos um grande avanço no ensino e aprendizagem através desse projeto”, afirmou a diretora Renata Martins Gonçalves Venciguerra.

Segundo o presidente do Rotary Club de Ivaiporã, Ademir Soares Rocha, o projeto foi criado durante a gestão de Fernando Santilio. A entidade apresentou a proposta ao colégio.

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“O Rotary levou o evento para a escola, e o processo foi desenvolvido pela própria instituição. Quero também agradecer aos parceiros que ajudaram na premiação e tornaram esse projeto possível”, afirmou Ademir.

Além do Soletrando, a escola também premiou alunos por desempenho nas plataformas de aprendizagem, frequência e comportamento. Em outubro, será realizado o projeto Calculando, voltado à matemática.

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Colégio Bento Mussurunga EDUCAÇÃO ivaipora Premiação Escolar ROTARY CLUB Soletrando
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