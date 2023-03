Colegas da Banda Marcial de Ivaiporã se reencontram após 40 anos

Da Redação

Um grupo de amigos que participaram da Banda Marcial Raul Rodrigues Gomes de Ivaiporã entre os anos de 1977 e 1982 se reuniram neste ano, pela primeira vez, para relembrar os velhos e bons tempos.

Os amigos, que hoje estão na casa dos 60 anos, vieram de várias partes do estado e país para participar da confraternização que aconteceu no sábado (17) e domingo (18), em Ivaiporã.

Além dos residentes locais, haviam amigos vindos de outros estados como Xinguara (PA), Porto Alegre (RS), Cuiabá (MT), Penha (SC), Guaramirim (SC), Joinville (SC) e de outras cidades do estado como Curitiba, Pontal do Sul, Guaratuba, Londrina, Jandaia do Sul, Jardim Alegre e Cândido de Abreu.

Maria Aparecida Tomazini Coraça, a Cidinha, organizadora do encontro ficou muito satisfeita com o resultado. Segundo ela, 23 amigos estiveram presentes no encontro deste ano, e puderam matar a saudade colocando a prosa em dia, e com diversas atividades, tais como, brincadeiras da 5ª a 8ª série com direito a comida, bebida e muita música da época.

“Dançamos, pulamos carnaval, cantamos karaokê. Muito, mas muito bacana, porque tivemos a presença de pessoas que não nos comunicamos há 40 anos. O sucesso desse encontro foi tão grande que já temos marcado um novo encontro nos dias 16 e 17 de março do próximo ano”, comentou Cidinha. Além das brincadeiras, também houve homenagens aos amigos já falecidos Kaká, Eutêmia, Margarida e Nice.

Cidinha lembrou ainda que o encontro com os amigos só foi possível, graças aos colegas da banda, Derci Silva e Maria Inês Greipel, que há nove meses se comunicaram e decidiram montar o grupo de amigos no WhatsApp.

Para Maria Inês, que reside em Pontal do Sul foi um encontro maravilhoso e inesquecível. “A emoção é tanta, o sentimento é de gratidão e de felicidade nestes dois dias de encontro. Todo mundo muito feliz, por podermos relembrar e rememorar tantos momentos vividos juntos”, expressou.

Sandra Muraro, que reside em Xinguara no Pará e para participar do encontro, viajou quase 2.4 mil quilômetros, agradeceu a cada colega pela recepção, carinho e organização. “Poder reencontrar a grande maioria dos colegas foi mágico. Amizade verdadeira mesmo, eu nunca deixaria de vir. Apesar das dificuldades da distância, não medi esforços para estar aqui, e para o próximo encontro também vou estar participando”.

Quem também participou do encontro foi o radialista e maestro Josuel Roberto, da Banda Municipal de Ivaiporã (BAMUI), que foi fundada em 2002. Entre 1977 e 2002 ele era o maestro da Banda do Colégio Raul Rodrigues Gomes.

“Os donos da história do que a BAMUI é hoje estão aqui. Porque se eu não tivesse eles me apoiando naquele primeiro momento a banda não teria nascido. Só tenho a agradecer os bons momentos que vivemos juntos”.

Participaram do encontro

Nilza, Carlos Henrique, Jussara, Edileusa, Osmar, Nilva, Mauro Wesley, Sandra Muraro, Silvia Maria, Maria Inez, Elza, Herivelto, Neuza, Rose, Derci, Palmira, Adalzira, Osvaldir Bodão, Ivan Maldonado, Célia Zahaila, Cidinha, Celestino Junior e o maestro Josuel Roberto.

