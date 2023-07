Cohapar recebe projeto do Condomínio do Idoso de Ivaiporã

O prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, entregou ao engenheiro da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Waldemar Sarnes Netto, o projeto aprovado do Condomínio do Idoso, que contará com 40 moradias geminadas e será construído próximo ao Hospital Regional em uma área de 10.000m² doada pela Prefeitura. O custo da obra foi estimado em R$6,7 milhões.

Cada moradia terá 40.61m², composta por 1 sala, cozinha, 1 quarto e 1 banheiro, além de lavanderia externa, centro de convivência, biblioteca, sala de informática, academia da Melhor Idade, piscina aquecida para hidroginástica, horta comunitária, salão de festas, e as instalações elétricas e hidráulicas.

O Condomínio do Idoso faz parte do programa Viver Mais Paraná – Governo do Estado e tem três particularidades para atender ao perfil dos idosos: portas maiores do que os projetos habituais da Cohapar, banheiros com barras de segurança e acessos externos construídos com rampas.

Acima de 60 anos

Os moradores do Condomínio do Idoso serão selecionados entre pessoas acima de 60 anos inscritas no cadastro de pretendentes da Cohapar, com renda de 1 a 6 salários mínimos. O contrato prevê que as moradias sejam utilizadas por tempo indeterminado, mediante o pagamento de uma taxa mensal equivalente a 15% do salário mínimo, e a arrecadação será destinada à manutenção do empreendimento.

O suporte aos moradores será fornecido por meio de um convênio firmado entre o Governo e a Prefeitura. Além da doação do terreno, a Prefeitura deverá oferecer atendimento periódico aos moradores, com a visita de profissionais das áreas da Saúde e da Assistência Social.

“O projeto foi minuciosamente analisado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, e o processo licitatório é a próxima etapa. As 40 moradias serão construídas pela Cohapar e, após a conclusão das obras, o Condomínio do Idoso ficará sob a responsabilidade da Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde”, explicou Carlos Gil, que estava acompanhado do secretário municipal de Obras, Bruno Montoro.

O prefeito Carlos Gil lembrou que os moradores terão diversas infraestruturas próximas ao Condomínio do Idoso, tais como o Hospital Regional, UBS São Francisco e hipermercado.

