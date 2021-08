Cohapar realiza vistoria em obras de casas em Lunardelli

Da Redação

As obras atingiram na semana passada a marca de 81% do cronograma

Na quinta-feira (29), prefeito de Lunardelli, Reinaldo Grola (PSD) recebeu representantes da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) e da Secretaria da Família, Justiça e Trabalho (UTPNG/ SEJUF), para a visita técnica na obra das 28 casas do Conjunto Residencial Morada dos Sonhos.

continua após publicidade .

As moradias que recebem recursos de R$ 2,1 milhões, da Cohapar através do Governo do Estado e tem a parceria do Município que fez a doação do terreno, atingiram na semana passada a marca de 81% do cronograma e a expectativa é de que o conjunto habitacional seja concluído em breve.

O prefeito Reinaldo Grola, destaca a parceria com o Governo de Estado e agradece. “A Cohapar é uma grande parceira, que tem trabalhado juntamente com nossa administração para levar moradia digna ao povo que mais necessita. Agradeço também o deputado Alexandre Curi, que sempre teve uma atenção especial com o nosso município, à SEJUF e a Câmara de Vereadores que nos apoiou desde o primeiro momento”.