Cohapar realiza o sorteio de lote das 41 casas em Jardim Alegre

Da Redação

Na manhã desta quinta-feira (9), foi realizado no Centro do Idoso em Jardim Alegre uma reunião do escritório regional da Cohapar com os futuros moradores das 41 casas populares do Conjunto Residencial Amador Gonçalves. Durante a reunião foi realizado o sorteio da localização da quadra e lote do imóvel de cada um dos moradores.

As moradias são financiadas pelo Governo do Estado, por meio do programa Casa Fácil Paraná, com parcelas em até 30 anos, sem cobrança de entrada e com juros de apenas 4% ao ano. O novo conjunto habitacional recebeu investimentos de mais de R$ 3,3 milhões do Governo do Estado. A prefeitura participou com a doação do terreno.

São 37 moradias com área construída de 43 metros quadrados e quatro unidades de 47 metros quadrados adaptadas para pessoas com deficiência, conforme cota prevista na política estadual de habitação.

Segundo Elisângela Costa de Araújo, chefe do escritório regional da COHAPAR em Apucarana, com a realização do sorteio, os futuros moradores do imóvel agora estão aptos para assinatura dos contratos das casas junto à Cohapar.

“O empreendimento está quase concluído, falta os últimos retoques por parte da construtora. A estimativa com o tempo ajudando, vamos ver se até o final do mês a gente consegue a conclusão para a entrega das chaves”, relatou Elisângela.

O prefeito José Roberto Furlan que também esteve presente ao ato, deixou transparecer a sua alegria em saber que em breve mais 41 famílias estarão realizando o sonho da casa própria. “Graças a Deus, só falta 2,5% para a empreiteira entregar a obra e daqui uns dias as famílias estarão com as chaves na mão”.

A presidente da Câmara de Vereadores Sônia Campos que também esteve presente na reunião com os moradores também se mostrou muito feliz e parabenizou a Cohapar pela condução do sorteio. “Estamos aqui acompanhando, junto com os futuros moradores. Tudo feito de forma transparente e dentro das normas da Cohapar”, completou.

71 casas

O prefeito relatou ainda que na quarta-feira (8), junto com o vereador Rubens de Castro, o Pinguinha, esteve em Curitiba para pedir também agilidade na construção das outras 71 casas populares que foram iniciadas, “as obras estão meio parada e fomos pedir agilidade, tivemos a promessa que serão agilizadas e estamos muito felizes, e contando com isso”.