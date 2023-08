Cohapar apresenta programa Vida Nova, em Ivaiporã

As famílias que serão favorecidas com o programa residem próximo ao cemitério / Foto: Assessoria de Imprensa – Prefeitura de Ivaiporã

A Cohapar realiza Consultas Públicas no Estado do Paraná e prepara a documentação referente às unidades habitacionais para enviar ao BID

A equipe do escritório regional da Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) de Apucarana realizou Consulta Pública, nesta terça-feira, dia 15 de agosto, na Escola Nilo Peçanha, com os moradores do distrito do Jacutinga para apresentar o programa Vida Nova – com apoio da Prefeitura de Ivaiporã, que doou uma área próxima à Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jacutinga para construir 14 moradias.

O Vida Nova é um programa habitacional estadual que visa ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social, especialmente aquelas que vivem em áreas de favelas. O objetivo é proporcionar habitações dignas e seguras, garantindo acesso a serviços essenciais como água, energia elétrica, saneamento, pavimentação e iluminação.

Para implementar as moradias do Vida Nova, a Cohapar solicita recursos ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). As famílias selecionadas estão inscritas no Cadastro Único, que identifica famílias de baixa renda no Brasil, e também estão cadastradas na Cohapar.

Os moradores esclareceram dúvidas com a chefe do escritório regional da Cohapar de Apucarana, Elisângela Araújo; coordenador regional, Fernando Algarte; e com o defensor público, João Victor Longhi. A Consulta Pública contou com a participação das secretárias municipais de Assistência Social e de Administração, Silvana Pessutti e Cristina Mareze; controladora interna, Vânia Almeida; chefe de gabinete da Prefeitura, Alaércio Búfalo; presidente da Câmara de Vereadores, Edvaldo Montanheri (Sabão); e da vereadora Gertrudes Bernardy.

“Explicamos às famílias o que é programa Vida Nova e como será o processo de execução no Jacutinga para que tenham melhores condições de vida”, contou Elisângela Araújo.

Segundo João Victor Longhi, a Defensoria Pública do Estado acompanha as Consultas Públicas, porque os moradores inscritos dependem de políticas públicas e precisam ser ouvidos. “A melhor decisão é a realocação das famílias. Por isso, o Governo do Estado, Cohapar e a Prefeitura agem com transparência e apoio do BID”, declarou o defensor público.

Silvana Pessutti agradeceu às equipes do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) pelo levantamento de dados e da Cohapar pela atenção dada às famílias do Jacutinga. “O objetivo da Prefeitura é resolver o problema habitacional no município”, reforçou a secretária municipal de Assistência Social. A Cohapar realiza Consultas Públicas no Estado do Paraná e prepara a documentação referente às unidades habitacionais para enviar ao BID em Washington – Estados Unidos. Após esta etapa, o Governo do Estado e o BID firmam convênio para construir as unidades habitacionais.

