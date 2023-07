Cofre de igreja é arrombado e R$ 1,5 mil são furtados no Vale do Ivaí

A pastora de uma igreja evangélica de Jandaia do Sul, no Norte do Paraná, acionou a Polícia Militar (PM) na noite deste domingo (9), após o local ter sido arrombado e invadido por criminosos. Os bandidos levaram R$ 1,5 mil do cofre da igreja.

continua após publicidade

As autoridades atenderam a ocorrência após às 18h20, quando a pastora chegou e se deparou com os resultados da ação criminosa. De acordo com relato da mulher, ela encontrou o portão da igreja sem cadeado e a porta de blindex arrombada.

- LEIA MAIS: Jovem bêbado dirige na contramão e acaba preso em Arapongas

continua após publicidade

No interior da igreja, em uma sala reservada, o cofre havia sido forçado e aberto. Os criminosos furtaram R$ 1,5 mil. A igreja fica localizada na Rua José Francisco Borges, na área central de Jandaia do Sul.

A PM confeccionou o boletim de ocorrência, e a responsável pelo local foi devidamente orientada. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

Siga o TNOnline no Google News