CODESI projeta novas propostas de desenvolvimento para Ivaiporã

A primeira reunião de planejamento foi com equipe do setor de economia

O Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Ivaiporã (CODESI), realizou na semana passada reunião de planejamento com o setor econômico. O objetivo é buscar e projetar novas propostas de desenvolvimento de curto, médio e longo prazo para o projeto Ivaiporã 2030. O evento contou com a participação de lideranças do setor e do poder público.

Marcus Wielewski coordenador do Codesi apresentou os dados econômicos de Ivaiporã em todos os setores, que durante o encontro foram discutidas e analisadas pela plenária e posteriormente debatidos para a confecção das propostas de desenvolvimento.

Segundo Afonso Frederico, presidente da associação comercial, o CODESI busca o desenvolvimento do município, promovendo palestras, seminários e reuniões junto com a sociedade civil organizada desde 2012. “Nos últimos anos, contratamos um agente de desenvolvimento local com objetivo de dar mais suporte nas reuniões e consequentemente resultados nos projetos”.

O presidente do Codesi, Mauro Merigue explicou que em 2014, o conselho promoveu o Seminário Ivaiporã 2030, no qual foram realizadas 140 propostas de 14 câmaras técnicas.“95% dessas propostas elencadas em 2014 já foram concluídas, ou seja, oito anos antes do previsto. Isso demonstra que Ivaiporã está no caminho certo no que tange a participação de todos no desenvolvimento de nossa cidade”, comentou.

Ainda segundo Merigue, neste ano o CODESI montou uma nova estrutura organizacional visando estabelecer um novo caderno de propostas e projetos para os próximos oito anos.

Jader Macias, coordenador do Setor Econômico do CODESI comentou, “estamos otimistas com essa nova estrutura de trabalho. Pudemos estabelecer novas propostas que se tornarão futuros projetos de desenvolvimento econômico de nossa cidade, e o mais importante é a grande participação da sociedade civil organizada, que acreditam muito nesse trabalho”.

Nesta quinta-feira (20), a reunião de planejamento será realizada com a equipe do setor social. Na próxima semana, no dia 27, a com o setor ambiental, para definição de novas propostas para o projeto Ivaiporã 2030.

fonte: acisi Projeto do CODESI visa um novo caderno de propostas para os próximos oito anos

