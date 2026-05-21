Cobrança de pedágio nas praças de Mauá da Serra e Tamarana começa em 1º de junho

A concessionária Motiva Paraná inicia à zero hora desta sexta-feira (22) a operação assistida no pedágio eletrônico, também conhecido como free flow. Nos próximos dez dias, os clientes não pagarão tarifa em passagens pelos pórticos de Tamarana, no km 2 da PR-445, e de Mauá da Serra, no km 292 da BR-376. O período será usado para testes e divulgação do início da operação.

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Os pórticos começam a registrar a cobrança de pedágio a partir da zero hora do dia 1º de junho. O valor da tarifa básica é de R$ 10,80, conforme aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) após a concessionária entregar os trabalhos iniciais, que são obras e recuperação de infraestruturas previstas nos primeiros 12 meses de contrato. Motocicletas estão isentas.

Ao longo das duas rodovias, a concessionária instalou faixas com informações sobre o sistema. A divulgação será ainda reforçada junto aos veículos de comunicação, a partir de mensagens em painéis eletrônicos, no site da concessionária, nas redes sociais da Motiva e com a distribuição de folhetos, em ativações em municípios próximos.

A tabela de valores é a mesma para aos pórticos de Tamarana e Mauá da Serra. O motorista que passar pelos dois pórticos em um mesmo sentido, em um período de até duas horas, paga apenas a tarifa do primeiro pórtico.

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O cliente que trafega em veículos leves e ou de transporte de carga pelos pórticos e usa a TAG para pagamentos recebe, automaticamente, 5% de Desconto Básico de Tarifa (DBT). O benefício está estabelecido em contrato.

A etiqueta eletrônica também permite o acesso ao Desconto de Usuário Frequente (DUF), mas vale somente para veículos leves ou de passeio. Nessa modalidade, a tarifa é reduzida progressivamente até a 30ª passagem em um mesmo sentido e dentro de um mesmo mês do ano.

Assim, o desconto pode chegar a 78,21% em Mauá da Serra, ou R$ 2,35 da 30ª passagem em diante, conforme as condições definidas para o DUF. Em Tamarana, a redução no valor chega até a 69,02%, com R$ 3,35 na tarifa mínima.

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Formas de pagamento

Os condutores sem TAG no veículo têm até 30 dias para efetuar o pagamento, que pode ser feito por diferentes meios. O principal é o site pedagiodigital.com, no qual é possível conferir a placa do veículo e efetuar o pagamento via PIX ou cartão de crédito, sem qualquer cadastro.

Caso prefira, o motorista pode vincular um cartão de crédito à placa de um ou mais veículos, neste caso, mediante cadastro. Assim, o pedagiodigital.com faz o pagamento que é debitado automaticamente na fatura do cartão bancário.

Outras opções de pagamento são o aplicativo Motiva Rodovias, disponível para download nas principais plataformas digitais, e o site da concessionária (https://rodovias.motiva.com.br/parana/).

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Além disso, a Motiva Paraná buscou alternativas para o motorista que prefere pagar o pedágio em dinheiro, cobrindo as mesmas modalidades disponíveis em praças físicas. A concessionária fechou convênio com três estabelecimentos comerciais na região dos pórticos, que receberão a tarifa diretamente no caixa, tanto em dinheiro quanto com cartão.

Os locais são:

- Posto Rota 445, localizado no km 60 da PR-445, em Londrina, que funciona de segunda a sábado, das 6h às 0h, e aos domingos das 6h às 22h.

- Mapy Restaurante e Café, localizado no km 296 da BR-376, em Mauá da Serra. O horário de funcionamento é de domingo a sexta-feira, das 6h às 21h30, e aos sábados das 6h às 19h.

- Ortibeque Brasil, situado no km 349 da BR-376, em Ortigueira. O local atende todos os dias das 7h às 22h.

Atendimento

A concessionária disponibiliza diversos canais para comunicação com o cliente, que funcionam 24 horas. É possível entrar em contato pelo site da concessionária (rodovias.motiva.com.br/parana) e pelo telefone 0800-376-0000, que também é WhatsApp. Outra forma de contato são os totens existentes nas 13 bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), que conectam o cliente a um atendente.

O contrato de concessão prevê sete pontos de arrecadação ao longo dos 569 km administrados pela Motiva Paraná. Há ainda cinco praças físicas que operam desde junho de 2025, em Sertaneja, Ortigueira, Imbaú, Tibagi e Witmarsum.

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Ativação

Nesta sexta, das 12h às 14h, a Motiva Paraná estará no Mapy Restaurante, no km 296 da BR-376, em Mauá da Serra, em uma ação para explicar aos clientes o funcionamento do pedágio eletrônico, os descontos, a isenção de dupla passagem entre os pórticos.

Pedágio Digital

O Pedágio Digital é uma plataforma segura que permite consultar e pagar tarifas de pedágio em um único lugar, facilitando a experiência de motoristas sem TAG em seus veículos. É possível verificar débitos de passagens por praças tradicionais e pórticos eletrônicos (Free Flow) de forma rápida e simples pelo site oficial pedagiodigital.com ou pelo aplicativo.

Canais oficiais:

- Site pedagiodigital.com

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- Baixe e cadastre-se no app Pedagio Digital disponível nas lojas oficiais

Confira os valores da tarifa