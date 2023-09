Cobrança de dívida termina em confusão em Ivaiporã, PM é chamada

Agentes da Polícia Militar (PM) da 6ª CIPM estavam em patrulhamento pela Av. Maranhão em Ivaiporã, na manhã de sexta-feira (21), quando uma senhora estendeu a mão para a viatura e relatou que um rapaz que é convivente de sua sobrinha a ameaçou.

Contou ainda aos policiais que momentos depois jogou água com a mangueira e a empurrou, e que sua sobrinha também a ameaçou.

Os policiais conversaram com o rapaz, ele relatou que o desentendimento se deu por conta de que a solicitante comprou um tanque de lavar roupa e um celular para sua sobrinha no nome dela. Porém a sobrinha não pagou as parcelas vencidas no valor de R$ 200,00.

Deste modo, a solicitante foi até o endereço para fazer a cobrança, momento em que o rapaz a expulsou de sua residência jogando água com uma mangueira e a empurrou.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao autor e os envolvidos conduzidos até 6ª CIPM para confecção B.O.U. e posteriormente conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos de polícia judiciária.

