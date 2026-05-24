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Cobrança com ameaça por dívida de mercadorias mobiliza PM em Ivaiporã

Casal relatou que homem exigiu pagamento de R$ 2,8 mil e fez ameaças de morte no Jardim Nova Porã

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.05.2026, 08:50:17 Editado em 24.05.2026, 08:50:10
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Cobrança com ameaça por dívida de mercadorias mobiliza PM em Ivaiporã
Autor Casal alegra que combinado seria o pagamento apenas pelos produtos comercializados - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um caso de ameaça durante cobrança de mercadorias foi registrado pela Polícia Militar na tarde de sábado (23), no Jardim Nova Porã, em Ivaiporã. Segundo o relato das vítimas, um homem exigiu o pagamento de R$ 2,8 mil referentes a produtos deixados meses antes para revenda.

De acordo com a ocorrência, o casal contou que um representante, cuja identidade e empresa não foram informadas, havia entregue peças de lingerie e cosméticos com a proposta de que os itens fossem revendidos. O combinado seria o pagamento apenas pelos produtos comercializados.

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Ainda conforme o boletim, neste sábado um homem chegou ao local conduzindo uma Fiat Ducato e passou a cobrar o valor. Durante a discussão, ele teria ameaçado os comerciantes de morte e dito que retornaria à noite caso o pagamento não fosse realizado.

Após o chamado, a equipe da Polícia Militar realizou patrulhamento na região, mas o suspeito não foi encontrado até o encerramento da ocorrência.

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A situação foi registrada como cobrança com coação, constrangimento e ameaça.

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ameaças coação cobrança agressiva crime de ameaça ivaipora segurança pública
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