Cobrança com ameaça por dívida de mercadorias mobiliza PM em Ivaiporã

Um caso de ameaça durante cobrança de mercadorias foi registrado pela Polícia Militar na tarde de sábado (23), no Jardim Nova Porã, em Ivaiporã. Segundo o relato das vítimas, um homem exigiu o pagamento de R$ 2,8 mil referentes a produtos deixados meses antes para revenda.

De acordo com a ocorrência, o casal contou que um representante, cuja identidade e empresa não foram informadas, havia entregue peças de lingerie e cosméticos com a proposta de que os itens fossem revendidos. O combinado seria o pagamento apenas pelos produtos comercializados.

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Ainda conforme o boletim, neste sábado um homem chegou ao local conduzindo uma Fiat Ducato e passou a cobrar o valor. Durante a discussão, ele teria ameaçado os comerciantes de morte e dito que retornaria à noite caso o pagamento não fosse realizado.

Após o chamado, a equipe da Polícia Militar realizou patrulhamento na região, mas o suspeito não foi encontrado até o encerramento da ocorrência.

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A situação foi registrada como cobrança com coação, constrangimento e ameaça.

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