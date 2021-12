Da Redação

Cobra rara é encontrada no centro de Jandaia do Sul

A muçurana, também conhecida como cobra-preta, é uma espécie peculiar, já que se alimenta de cobras peçonhentas, foi encontrada dentro de uma caixa de energia de uma residência, no centro de Jandaia do Sul, no norte do Paraná.

O Agente da Defesa Civil, do posto brigada comunitária do município, Pedro Camargo, contou que moradores da área central viram a serpente na rua e ficaram assustados, pois a cobra é bastante grande.

Por matar outras cobras, a muçurana é uma cobra ofiófaga e bastante rara em nossa região. "Estamos acostumados a resgatar cobras, mas essa era diferente, era grande, passava de um metro, escura, fizemos o resgate e no quartel identificamos que era uma muçurana, dessa espécie nunca capturamos antes, é inclusive rara em nossa região", disse.

A cobra, depois de avaliada por profissionais foi devolvida a natureza. "A muçurana é uma cobra rara que come outras cobras. A comunidade fez o correto, ligou e pediu o resgate, não devemos maltratar, as vezes pessoas ficam com medo e acabam matando, é só ligar que vamos providenciar o resgate", finaliza.

A muçurana, também conhecida como cobra-preta, é uma cobra tropical da família dos colubrídeos. É uma espécie peculiar, já que se alimenta de cobras peçonhentas (com dentes inoculadores de veneno) as quais mata por constrição, isto é, mata as presas enrolando-se nelas e apertando-as até que morram.

Este réptil habita uma região desde o sul do México até a Argentina, perto de rios e lagoas.

A muçurana pode medir cerca de 2,1 metros de comprimento. As cobras adultas são da cor preta azulada ou marrom, com uma faixa branca na barriga; as cobras jovens são da cor rosa, com a cabeça escura e um colar. A muçurana é ovípara, ou seja, se reproduz botando ovos.

A muçurana tem dentes, ou presas, na parte posterior da boca que lhe servem para segurar a presa enquanto a engole. Por matar outras cobras, a muçurana é uma cobra ofiófaga. Também, quando não acha cobras venenosas, ela caça pequenos animais como roedores. É em grande parte imune ao poderoso veneno de sua presa principal: a jararaca (Bothrops jararaca) e outras espécies do gênero. Porém, não é imune ao veneno da cobra-coral.

A muçurana é considerada inofensiva para os humanos. É apreciada no campo porque mata outras cobras peçonhentas. No Brasil, a muçurana foi estudada por Vital Brasil, médico sanitarista brasileiro famoso pelos estudos pioneiros sobre o soro antiofídico (contra o veneno de cobra). (Com informações, escola.britannica.com.br)

fonte: Defesa Civil