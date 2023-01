Cobra caninana é encontrada na AABB, de Jandaia do Sul

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caseiro da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), de Jandaia do Sul, levou um susto na tarde desta terça-feira (17), após se deparar com uma cobra caninana. A equipe da Defesa Civil foi até o local e capturou o animal, que foi solto longe da cidade.

continua após publicidade .

Conforme Francisco Vieira, da Defesa Civil, a cobra não é muito rara nesta região. "Essa não é a primeira vez que esse tipo de cobra é visto em Jandaia. Fomos acionados na tarde desta terça-feira pelo caseiro da AABB. Apesar de não ser venenosa, é preciso ter cuidado ao capturar uma cobra. Por isso, sempre entre em contato com profissionais", alerta Vieira.

-LEIA MAIS: Jiboia de 2 metros é encontrada por banhistas no Paraná

continua após publicidade .

Curiosidades

A caninana pode atingir cerca de 2,5 metros de comprimento e é bastante rápida e ágil. Apesar da fama de ser uma cobra brava, a caninana está longe de ser perigosa. Ela geralmente é mansa, podendo fugir quando avistada. Ela pode até morder, mas não é peçonhenta. Alimenta-se principalmente de roedores arborícolas e pequenas cobras. O animal é conhecido também como araboia, cobra-tigre, iacaninã, jacaninã.

(FONTE: Wikipedia)

fonte: Defesa Civil de Jandaia do Sul

Siga o TNOnline no Google News