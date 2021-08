CMEIs retomam aulas presenciais na cidade de Lunardelli

Da Redação

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Pingo de Gente e CMEI Beatriz Deldotto retomaram as atividades presenciais na terça-feira (17), em Lunardelli, cumprindo todos os protocolos sanitários exigidos pela Secretaria Municipal de Saúde para evitar a contaminação da Covid-19. A recepção foi calorosa e cheia de alegria.

Os espaços foram equipados com álcool gel, distanciamento entre cadeiras e carteiras, lembretes espalhados por todos os cantos sobre a importância do uso de máscara, higiene correta das mãos e distanciamento social. Além disso, todos os profissionais da educação em atuação foram equipados com os EPIs (Equipamento de Proteção Individual). O retorno das aulas presenciais ocorreu e seguirá de forma escalonada, com os alunos do infantil 4 (4 anos), e infantil 5 (5 anos).

A secretária municipal de Educação e Cultura, Suellen Fernanda da Silva Grola, comentou sobre o retorno gradual dos alunos, e ainda parabenizou as equipes pelo ótimo trabalho realizado durante a pandemia.

“Hoje parte dos nossos alunos desta faixa etária retornaram para a sala de aula, isso para nós é uma grande vitória! Parabenizo as equipes dos Centros Municipais de Educação Infantil pelo excelente trabalho realizado durante a Pandemia. Nossos professores e todos os profissionais da educação foram maravilhosos, deram o melhor para que os alunos não perdessem o vínculo educacional”, disse Suellen.

Ela também enalteceu o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, que colaborou com a presença e a ajuda dos profissionais. “Por fim, não poderia deixar de mencionar sobre o trabalho maravilhoso realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, que esteve presente em todos os momentos, orientando toda a equipe, recebendo os alunos conosco, o trabalho de vocês é fundamental e nos traz segurança. Muito obrigada! Vamos vencer tudo isso juntos”, reforçou a secretária.