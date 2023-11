Cmei de Cambira finaliza projeto 'União Faz a Vida'; veja fotos

Siga o TNOnline no Google News

Na última terça-feira (14), o Cmei Pequeno Paraíso de Cambira, norte do Paraná, finalizou o projeto "União Faz a Vida" em parceria com o SICREDI, com exposição e apresentações de alunos sobre o tema “Alimentação Saudável".

O corpo do projeto, contou com muitas atividades de grande valia na construção de conhecimentos referente ao tema. Os alunos desenvolveram o projeto por meio de visita a estufa de tomates, e hortas na zona rural, visita a quitandas do município, plantio de alface, manuseio e degustação de alimentos, conscientização por meio de entrega de panfletos e jogos educativos.

"Deixamos nossos agradecimentos a todos que nos apoiaram para que nosso projeto acontecesse de maneira prática e objetiva. Sendo assim, agrademos aos funcionários da Autarquia Municipal de Educação de modo especial a secretária de educação Eliana Navarro, o Prefeito Emerson Toledo e o vice Fabinho, os motoristas que prontamente nos atenderam, o auxílio das famílias, ao SICREDI e principalmente nosso quadro de funcionários e alunos”, disse a diretora Marícia Colauto.



