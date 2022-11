Clima de festas de Natal envolve os moradores de Jardim Alegre

Da Redação

Os jardim-alegrenses já desfrutam do clima festivo de Natal. Neste ano a iluminação natalina foi totalmente renovada em diversos pontos da cidade. São muitas árvores, cenários e muitas luzes que impressionam pela beleza.

Os adornos natalinos em Jardim Alegre estão mais concentrados na entrada da cidade, Praça da Igreja Matriz, Lago Ângelo Santini, Praça dos Pioneiros e no Paço Municipal.

Segundo o prefeito José Roberto Furlan, os servidores municipais estão trabalhando há meses para entregar aos cidadãos uma decoração belíssima.

Ainda segundo Furlan, o objetivo é proporcionar a magia dessa época do ano para todos, reunir famílias para visitar as decorações e trazer ainda mais beleza e encanto nessa época do ano. “Essa ação visa também apoiar e incentivar as vendas do comércio nesta época do ano e fomentar o turismo em nossa cidade”.

De acordo com o prefeito, a decoração de natal foi totalmente renovada. “Os materiais foram adquiridos através de licitação pública e vão ser incorporados novamente no ano que vem e caberá a prefeitura somente a instalação. Por conta disso, poderemos também estar ampliando a decoração em outros pontos da cidade, a um custo bem mais barato”, explicou Furlan.

Para a tradicional festa da virada do ano, a Prefeitura também está se preparando. “Já estamos contatando as duplas para o show da virada. Lembrando que estamos atentos a pandemia da Covid, e vai depender de como vai se desenrolar essa nova onda do coronavírus”, completou Furlan.

