Cisvir abre novo espaço para atender pacientes; vídeo

O prefeito Hermes Wicthoff (PSD), de Mauá da Serra, e presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), durante entrevista ao TNOnline, informou que até o final deste ano ou até janeiro, pretende entregar à comunidade as obras de ampliação da sua sede em Apucarana.

No novo espaço físico estão sendo investidos cerca de R$ 4 milhões, incluindo a compra de novos equipamentos. Deste total, mais de R$ 3 milhões foram viabilizados pelo governo do Estado por intermédio do governador Ratinho Junior (PSD) e do secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

Do projeto de ampliação, elaborado pela Prefeitura de Apucarana, consta a construção de mais um bloco com 1.013 metros quadrados de área, que vai abrigar setores de diagnóstico por imagem, consultórios odontológicos e novos consultórios médicos, cozinha e banheiros, além da cobertura da área das ambulâncias.

O consórcio de saúde abrange 18 municípios, atendendo uma área de aproximadamente 400 mil habitantes. A ampliação do prédio teve início na gestão do ex-presidente Aquiles Takeda (PSD), prefeito de Marilândia do Sul.

“Este era um trabalho que já vinha sendo feito pelo Aquiles junto com o nosso secretário estadual da Saúde, Beto Preto, e com o prefeito de Apucarana, Junior da Femac”, frisa Hermes Wicthoff.“Mesmo na pandemia e com os atrasos que vêm ocorrendo por falta de material, o pensamento nosso é de finalizar essa obra ainda este ano e, se Deus quiser, até final de dezembro ou janeiro inaugurar essa obra para dar um melhor atendimento à nossa população”, diz.

Hermes agradece ao prefeito Junior da Femac, que colaborou na pintura do prédio, mandou fazer uma faixa elevada para pedestres na frente do Cisvir, uma faixa especial onde os ônibus param e também as calçadas externas, viabilizando assim melhorias gerais naquela área. “Até as pessoas que passam hoje em frente do Cisvir têm visto que é uma nova obra que está acontecendo. Vamos ficar entre os três maiores consórcios de saúde do Paraná para melhor atendimento à população”, acredita Wicthoff.

Ele destaca também a união de todos os prefeitos que integram o Cisvir, observando que todos têm um compromisso muito grande com o consórcio em termos financeiros. “É graças a essa união que a gente tem, de amizade, de carinho um com o outro e de carinho com a saúde das pessoas, que as contas não se atrasam e nós podemos dar este atendimento à população e cumprir os compromissos com os fornecedores”, finaliza.

ASSISTA A ENTREVISTA: