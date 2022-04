Circuito reúne aproximadamente 700 caminhantes em Ivaiporã

Da Redação

Aproximadamente 700 caminhantes participaram neste domingo (24), em Ivaiporã, da 7ª edição da Caminhada na Natureza – Circuito Salto do Bulha, superando a expectativa inicial de 600 participantes. A concentração dos caminhantes foi no Parque Ambiental Jardim Botânico em Ivaiporã.

O início e término da caminhada com trajeto de 12 quilômetros foi no Recanto Charanga, onde os caminhantes participaram do café da manhã e almoço. Os caminhantes passaram por propriedades rurais da agricultura familiar, estradas de chão, matas nativas, cinco quedas d'água inclusive, o Salto do Bulha, entre outros atrativos.

Segundo o diretor municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Alex Fonseca, um dos objetivos das caminhadas é estimular que as comunidades da agricultura familiar trabalhem com o turismo como forma complementar de renda.

“As caminhadas além de proporcionarem saúde e lazer aos caminhantes dá maior visibilidade ao nosso turismo rural. Isso pode resultar em ótimos projetos nesse segmento”, destacou Alex.

O projeto das Caminhadas na Natureza é uma ação do Governo do Estado, realizada através da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab) e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná).

Em Ivaiporã a 7ª edição foi organizada pela Prefeitura através do Departamento Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, e contou com o apoio dos Departamentos de Obras; Meio-Ambiente; Saúde; Agricultura; Esportes e Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

